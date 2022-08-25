Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Ülkemizde yaşayan bütün muhtaç ailelere ve vatandaşlara ulaşmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç olan engelli ve kronik hastalar amacıyla da nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Bakanlık söz hususu yardım hizmetine kapsamında sayılacak olan hastalıkları ve engel oranlarını bildirdi.