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Haberler Ekonomi Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüberküloz ve SSPE hastaları ile engelli vatandaşlara, değişik tutarlarda derli toplu ödemeler yapılacağını bildirdi.

takvim.com.tr
25.08.2022 09:25 - Son Güncelleme: 25.08.2022 09:25
Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Ülkemizde yaşayan bütün muhtaç ailelere ve vatandaşlara ulaşmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç olan engelli ve kronik hastalar amacıyla da nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Bakanlık söz hususu yardım hizmetine kapsamında sayılacak olan hastalıkları ve engel oranlarını bildirdi.

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Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde de süreğen hastalığa sahip olan vatandaşlara nakit hizmeti sunacağını duyurmuştur.

Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan süreğen hastalık yardımı duyurusuna göre tüberküloz ve SSPE hastalarına, aylık olarak derli toplu nakit hizmeti sunulacaktır.

Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yakalandıkları süreğen hastalıklar nedeni ile hem de mali hem de psikolojik anlamda kayıplara uğramış olan vatandaşlara, düzenli olarak ödeme yapmaktadır.

Bakanlık açıklama yaptı! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Paranızı almayı unutmayın!

Söz hususu ödeme tutarları, yeni dönemde belirtiler enflasyon bilgileri ve asgari ücret zammından sonra yine hesaplanmış ve güncel fiyatı ile duyurulmuştur.

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