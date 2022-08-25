5 bin TL, 10 bin TL ve 20 bin TL tek tık ile hesabınızda! Ay sonu gelmeden maaşı tükenen emeklilere büyük müjde!
Türkiye'nin en mühim kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, geliştirmiş bulunduğu kredi kampanyalarının arasına iki yeni kampanya daha eklediğini duyurdu. Söz hususu yeni kampanyaların sadece emekli maaşını banka bünyesinden alan müşteriler amacıyla geçerli bulunduğu bildiren banka, alakalı detayları paylaştı.
Kamu kurumlarından birisi olan Halk Bankası, çoğalan nakit gereksinimleri karşısında maaşları yetmeyen emekli vatandaşlar için, iki ayrı başlık altında tüketici kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Halk Bankası'nın emekli müşterileri amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu tüketici kredisi kampanyalarının ayrıntıları
Halk Bankası'ndan Emeklilere Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Veriliyor
Halk Bankası emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu mutlu emekli tüketici kredisi kampanyasının üst limitini 20 bin TL, azami vade miktarını 36 ay olarak duyurdu.
Halk Bankası'ndan Emeklilere Emekli Mini İhtiyaç Kredisi
Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş bulunduğu mutlu emekli tüketici kredisi kampanyasına ek olarak bir emekli kredisi kampanyası daha geliştirdiğini açıkladı.