Vatandaş akın etti! Geçti borun pazarı demeyin! Aylık yalnızca 1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!
Vatandaşları ev sahibi yapma konusunda kararlılıkla faizsiz finansman desteği sağlayan kamu katılım bankaları, avantajlı kar oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi kendi evlerine sahip olmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. Artan konut fiyatları karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaşlar, ev sahibi hayallerini ertelemekten kurtuluyor. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım başta olmak üzere Emlak Katılım Bankası gibi kamu ve özel faizsiz bankacılık hizmeti veren kuruluşlar, 2022 yılında da avantajlarına devam ediyorlar. İşte en uygun faizsiz konut krediler. Ayakları yerden kesecek! 0 km 5 yaşa kadar 48 ay vadeyle 3 ay ödemesiz otomobil alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası az önce duyurdu Başvuran anında alıyor! 395 TL taksitle! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2022'de de 10.000 TL kredi fırsatı!
Vakıf Katılım Konut Kredisi
Hayallerindeki eve faizsiz finansman seçenekler ile kavuşmak isteyenlere Vakıf Katılım güvencesiyle uygun konut kredisi tahsis edilecek. İster yatırım amaçlı ister içinde oturmaya yönelik tüm konut satın alımları için 120 aya kadar vade seçenekleri ve uygun geri ödeme avantajları ile kredi tahsis edilmektedir.
Faizsiz katılım bankacılığı alanında kamu bankaları adına faaliyet gösteren Vakıf Katılım, konut kredisi desteği ile vatandaşların uygun oranlar ile ev sahibi olmasını sağlamaktadır. Vatandaşların satın almak istediği konutun %80'ine kadar finansman desteği verilmektedir.
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Ziraat Katılım Konut Kredisi
Türkiye'de katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren Ziraat Katılım Bankası, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz kredi desteği ile konut finansmanı sağlamaya devam ediyor.