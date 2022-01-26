Gözler oradaydı! 26 Ocak EYT'de bilinmeyen detay ortaya çıktı! O yaşta olanlar...İşte Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ve EYT planı...
26 Ocak EYT'de son detaylar ortaya çıktı Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan emekli maaş fark ödemeleri ve emekli zam oranlarının belli olmasının sonrasında sıra EYT'ye geldi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 3600 ek gösterge ve EYT meselelerinin de gündeme tekrardan alınması ilgi çekmişti. 3600 ek gösterge de sona yaklaşılırken EYT konusu ile ilgili ise şimdilik net bir ilerleme yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise mevzuya dair kritik detayları paylaştı. İşte emekli maaşlarında oluşturulan yeni düzenlemeler, EYT ve 3600 ek gösterge konusu ile ilgili merak edilen son haberler.
26.01.2022 08:43
- Son Güncelleme: 26.01.2022 08:43
Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
Türkiye gündeminde uzun süredir ilk sıralarda yer alan emekli maaş farkı ödemeleri için ödeme yapılacak tarihler belli oldu. Memur ve emeklinin alacağı ek zammı da kapsayan, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilmişti.
Bakan Bilgin'den EYT Açıklaması!
Kamuoyu gündeminde EYT'li olarak anılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler yaşandı. 2022 yılında emekli maaşlarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler ve emekliye yönelik yeni çalışmalar sonrasında yeni detaylar da ortaya çıktı.