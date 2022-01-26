162.000 TL'den hemen satışa başlanıyor! Ziraat ve İş Bankası kapsamlı duyurdu! Kelepir fiyatına evler satışa çıkarıldı!

Uygun fiyata daire almak isteyenler bir yandan online ilan sitelerinde daire bakıyor. Bilindiği üzere kamu bankalarında konut kredisi faiz oranı 1.29 oldu. Öte yandan Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından icradan satılık dairelerin ilanlar duyuruluyor. Gayrimenkullerle ilgili olarak banka tarafından verilen tüm bilgiler taahüt niteliğinde değil, genel bilgi şeklinde paylaşılıyor. Ziraat Bankası tarafından duyurulan son açıklamaya göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 100 m2 ve 4. kattaki dairenin fiyatı 162 bin lira olarak oldu. Diğer tüm illerde de icradan satılık dairelerin ilanları haberimizde kapsamlı bir şekilde eklenmiştir.