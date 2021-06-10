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Dolar, euro, altın, menkul kıymetler... Hepsi için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...

Son dakika haberine göre varlık barışı uygulamasından yararlanmak için son 20 gün kaldı. Yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bildirim tarihi sonrası 3 ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek, varlık barışından yararlananlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacak.

10.06.2021 11:24 - Son Güncelleme: 10.06.2021 11:24
Varlık barışı için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...

Varlık barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, yurt dışındaki varlıklarını ekonomiye kazandırmak için 20 gün içinde bildirimde bulunması gerekiyor.

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Varlık barışı için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...

17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile varlık barışına yönelik yeni bir imkanın önü açılmıştı.

Varlık barışı için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...

Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor.

Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.

Varlık barışı için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...

Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Varlık barışı için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...

Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek.

Ayrıca, varlık barışından yararlananlar hakkında bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.