Dolar, euro, altın, menkul kıymetler... Hepsi için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...

Son dakika haberine göre varlık barışı uygulamasından yararlanmak için son 20 gün kaldı. Yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bildirim tarihi sonrası 3 ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek, varlık barışından yararlananlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacak.

10.06.2021 11:24 - Son Güncelleme: 10.06.2021 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





