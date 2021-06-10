Dolar, euro, altın, menkul kıymetler... Hepsi için son 20 gün! Başvuru sonrası 3 aylık süre...
Son dakika haberine göre varlık barışı uygulamasından yararlanmak için son 20 gün kaldı. Yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bildirim tarihi sonrası 3 ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek, varlık barışından yararlananlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacak.
Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor.
Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.