Bağ-Kur'lu on binlerce kişiye erken emeklilik şansı! Yasa çıktı

Son dakika haberine göre borç yapılandırması ile ilgili tasarı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Bağ-Kur prim borcu olanlara birçok imkan sağlanıyor. Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur'lu kişiler yapılandırmadan faydalanarak emekli olabilecek. Emekliliğine süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

10.06.2021 10:41 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





