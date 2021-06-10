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Bağ-Kur'lu on binlerce kişiye erken emeklilik şansı! Yasa çıktı

Son dakika haberine göre borç yapılandırması ile ilgili tasarı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Bağ-Kur prim borcu olanlara birçok imkan sağlanıyor. Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur'lu kişiler yapılandırmadan faydalanarak emekli olabilecek. Emekliliğine süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

10.06.2021 10:41 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:43
Bağ-Kur'lu on binlerce kişiye erken emeklilik şansı! Yasa çıktı

Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur'lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler.

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Bağ-Kur'lu on binlerce kişiye erken emeklilik şansı! Yasa çıktı

Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

Bağ-Kur'lu on binlerce kişiye erken emeklilik şansı! Yasa çıktı

Yapılandırma yasası sonrası kimler kanundan nasıl yararlanacağı ile ilgili konuları merak ediyor. Çoğunluk ise yapılandırma sonrası emekli olup olamayacakları ile ilgili soru soruyor.

Bağ-Kur'lu on binlerce kişiye erken emeklilik şansı! Yasa çıktı

Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, Bağ-Kur prim borcu olanlara ve borçlarından dolayı da emekli olamayanlara ciddi imkanlar sunuyor. Peki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? İşte madde madde detaylar...

Bağ-Kur'lu on binlerce kişiye erken emeklilik şansı! Yasa çıktı

Prim borç yapılandırmasın-dan kendi adına çalışanlar, Bağ-Kur'lular, köy ve mahalle muhtarları yararlanabilecek.