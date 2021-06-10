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Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum

Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekerken yatırımcılar fiyatlardaki son duruma ve uzman yorumlarına odaklandı. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 521,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste dördüncü güne taşıdı. Küresel piyasalarda altın fiyatları da, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif geriledi ve ons altın 1,890 doların altına indi. İşte uzman yorumları

10.06.2021 11:47 - Son Güncelleme: 10.06.2021 11:49
Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum

Son günlerde altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırmcının dikkatini çekti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.459,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem görmüştü. Ayrıca 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? İşte altın yorumları grafik-analiz son durum

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Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum

ALTININ GRAM FİYATI 519 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 519,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 521,5 liradan tamamladı.

Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum

Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste dördüncü güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 519,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 853 lira, Cumhuriyet altını da 3.498 liradan satılıyor.

Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.881 dolardan alıcı buluyor.