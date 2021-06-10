Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum

Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekerken yatırımcılar fiyatlardaki son duruma ve uzman yorumlarına odaklandı. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 521,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste dördüncü güne taşıdı. Küresel piyasalarda altın fiyatları da, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif geriledi ve ons altın 1,890 doların altına indi. İşte uzman yorumları

10.06.2021 11:47 - Son Güncelleme: 10.06.2021 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





