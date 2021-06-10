Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? Üst üste dördüncü günde de düşüş! Altın yorumları grafik-analiz son durum
Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekerken yatırımcılar fiyatlardaki son duruma ve uzman yorumlarına odaklandı. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 521,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste dördüncü güne taşıdı. Küresel piyasalarda altın fiyatları da, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif geriledi ve ons altın 1,890 doların altına indi. İşte uzman yorumları
Son günlerde altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırmcının dikkatini çekti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.459,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem görmüştü. Ayrıca 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? İşte altın yorumları grafik-analiz son durum