Vakti geçmeden SGK'dan 9.000 TL ödemenizi hızlıca alın! Milyonlarca kişinin yüreğine su serpecek haber geldi! Çoğu kişi bilmiyor...
Devlet birçok alanda vatandaşa destek ödemesi sağlıyor. Pandemi döneminde yapılan geri ödemesiz destekler vatandaşa ilaç gibi geliyor. İhtiyaç sahiplerine yapılan bu yardımlardan haberi olmayanların veya almayı unutanların hesabında paralar birikiyor. Ancak biriken tüm paraları tek seferde alabilme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda, E-devlet SGK'da biriken para sorgulama işleminin nasıl yapıldığı hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Bu destekler arasında yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, evde bakım aylığı, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi bulunuyor. Peki, SGK'da biriken paralar nasıl alınır? Devlette unutulan paralar nasıl alınabilir? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Vakti geçmeden SGK'dan 9.000 TL ödemenizi hızlıca alın! Milyonlarca kişinin yüreğine su serpecek haber geldi! SGK'dan ödemesini almayı unutulanların sayısı oldukça fazla. Ancak biriken tüm paraları tek seferde alabilme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda, E-devlet SGK'da biriken para sorgulama işleminin nasıl yapıldığı hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Bu destekler arasında yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, evde bakım aylığı, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi bulunuyor. Peki, SGK'da biriken paralar nasıl alınır? Devlette unutulan paralar nasıl alınabilir? İşte detaylar!
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.
600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.