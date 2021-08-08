Vakti geçmeden SGK’dan 9.000 TL ödemenizi hızlıca alın! Milyonlarca kişinin yüreğine su serpecek haber geldi! Çoğu kişi bilmiyor...

Vakti geçmeden SGK'dan 9.000 TL ödemenizi hızlıca alın! Milyonlarca kişinin yüreğine su serpecek haber geldi! SGK'dan ödemesini almayı unutulanların sayısı oldukça fazla. Ancak biriken tüm paraları tek seferde alabilme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda, E-devlet SGK'da biriken para sorgulama işleminin nasıl yapıldığı hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Bu destekler arasında yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, evde bakım aylığı, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi bulunuyor. Peki, SGK'da biriken paralar nasıl alınır? Devlette unutulan paralar nasıl alınabilir? İşte detaylar!