Aylık 200 TL ödeme ile kredi fırsatı! 5 bin TL anında hesaplarda! İşte emeklilere özel mini kredi başvuru şartları…
Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş yaşıyor ve acil nakit ihtiyaçları için bankaların güncek kredi kampanyalarını, faiz oranlarını merak ediyor. Başvuru yapanlar aylık 200 TL ödeme ile kredi fırsatı ile 5 bin TL'yi anında hesaplarında buluyor. Halkbank'ın nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar için sunduğu mini kredi fırsatı için bazı şartların taşınıyor olması büyük önem taşıyor. İşte emeklilere özel Halkbank mini ihtiyaç kredisi başvuru şartları haberimizde yer alıyor.
08.08.2021 15:00
- Son Güncelleme: 08.08.2021 15:10
Kredi çekmek isteyen fakat fazla ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde bankaların güncel kampanyalarını takip ediyor. Özellikle emekli vatandaşlar için kampanyalar başlatan bankalardan Halkbank, mini kredi fırsatı ile yüksek olmayan aylık ödemeler ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Halkbank emeklilere özel mini kredi başvuru şartları şartları emekli vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte detaylar…