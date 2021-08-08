Aylık 200 TL ödeme ile kredi fırsatı! 5 bin TL anında hesaplarda! İşte emeklilere özel mini kredi başvuru şartları…

Kredi çekmek isteyen fakat fazla ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde bankaların güncel kampanyalarını takip ediyor. Özellikle emekli vatandaşlar için kampanyalar başlatan bankalardan Halkbank, mini kredi fırsatı ile yüksek olmayan aylık ödemeler ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Halkbank emeklilere özel mini kredi başvuru şartları şartları emekli vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte detaylar…