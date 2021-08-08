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Haberler Ekonomi ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!

ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!

11 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Merakla ve heyecanla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11 Ağustos yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta bahçe keyfi yaşatacak ürünler yer alıyor. ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Aybüke Köşe Koltuk, Dekor Masa Sandalye Takımı, Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı, Zebra Tv Ünitesi, Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirimli ve hesaplı ŞOK aktüel katalog ürünlerinin listesi!

08.08.2021 17:24 - Son Güncelleme: 08.08.2021 17:24
ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!

ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Aybüke Köşe Koltuk, Dekor Masa Sandalye Takımı, Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı, Zebra Tv Ünitesi, Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirimli ve hesaplı ŞOK aktüel katalog ürünlerinin listesi!

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ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!

Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL
Erinöz Metal Oturma Grubu 1.999 TL
Erinöz 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL

ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!

Zebra Tv Ünitesi 299 TL
Aybüke Köşe Koltuk 849 TL
Dekor Masa Sandalye Takımı 799 TL

ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!

Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı 1.399 TL
Paşabahçe 1000 cc Desenli Kapaklı Kavanoz 3,75 TL
Paşabahçe 660 cc Desenli Kapaklı Kavanoz 2,95 TL

ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!

Desenli Kavanoz Kapağı 0,55 TL
Play-Doh Mutfak Seti Oyun Hamuru Serileri 39,95 TL
Monster Büyük Su Atar 19,95 TL

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