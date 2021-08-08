ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğu ile gözler fal taşı gibi açılacak! Bahçe keyfinize keyif katacak ürünlerde indirim çılgınlığı başlıyor!ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Aybüke Köşe Koltuk, Dekor Masa Sandalye Takımı, Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı, Zebra Tv Ünitesi, Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirimli ve hesaplı ŞOK aktüel katalog ürünlerinin listesi!