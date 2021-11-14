Vakıfbank’tan indirim ve kredi müjdesi! Nakit parası olmayanlar hem indirimli hem de kredili alabilecek! Satılık daire, arsa, dükkan, işyeri...

Vakıfbank'tan indirim ve kredi müjdesi geldi. Nakit parası olmayan ancak ev, araba, arsa ve ya işyeri almak isteyen vatandaşlar Vakıfbank'a koşuyor. Banka, gayrimenkul satışlarında hem indirim yaptı hem de kampanya başlattı. Buna göre satılık gayrimenkuller için kredi çekilebilecek. Konut kredisi faiz oranı yüzde 1,29 olarak belirlenirken arsa ve işyeri için ise kredi faiz oranı yüzde 1,37 olarak duyuruldu.