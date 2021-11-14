Vakıfbank'tan indirim ve kredi müjdesi! Nakit parası olmayanlar hem indirimli hem de kredili alabilecek! Satılık daire, arsa, dükkan, işyeri...
Vakıfbank tüm bankaların sabrını zorluyor! Yayınlandığı yepyeni satılık gayrimenkuller listesi ile ağızları açık bıraktı. Türkiye'nin aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin de bulunduğu bir çok ilde ev, araba, arsa, işyeri gibi gayrimenkulleri çok ucuza satışa çıkaran banka üstüne bir de bu gayrimenkuller için kredi imkanı sunmaya başladı. Kasım ayında satılık gayrimenkul listesinde indirim üstüne indirim yapan Vakıfbank'ın kampanyası ev, araba ve ya arsa almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte söz konusu kampanyanın detayları...
Vakıfbank'tan indirim ve kredi müjdesi geldi. Nakit parası olmayan ancak ev, araba, arsa ve ya işyeri almak isteyen vatandaşlar Vakıfbank'a koşuyor. Banka, gayrimenkul satışlarında hem indirim yaptı hem de kampanya başlattı. Buna göre satılık gayrimenkuller için kredi çekilebilecek. Konut kredisi faiz oranı yüzde 1,29 olarak belirlenirken arsa ve işyeri için ise kredi faiz oranı yüzde 1,37 olarak duyuruldu.
Kampanya ile vatandaşlar Vakıfbank'tan gayrimenkulleri hem indirimli hem de kredi ile alabilecek. Birikimi olmayanlar krediden yararlanarak 120 ay vade ile ev, araba, arsa, ya da işyeri sahibi olmuş olacak.
VAKIFBANK SATILIK GAYRİMENKUL KASIM İLANLARI: SUDAN UCUZ DAİRELER...
Vakıfbank kasım ayı için yeni bankadan satılık apartman dairesi, müstakil ev, bahçeli ev ve köy evi ilanlarını güncelledi.
VAKIFBANK SATILIK İŞYERİ, DÜKKAN İLANLARI!
Vakıfbank gayrimenkul satış ilanları arasında işyeri, depo ve dükkan ilanları dikkat çekiyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında en düşük fiyat Ankara'nın Kazan ilçesinde yer alan 22 bin liralık fiyat oldu.