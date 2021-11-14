Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme! Araç banttan inmeden hazır olacaklar

Alanlarında oldukça iyi farklı disiplinlerden, otomotiv, elektronik gibi alanlardan geliyor. Ancak bizim çok eski yıllarda kurulmuş bir otomotiv programımız da var. Bu programdaki öğretim elemanlarımız da bu elektrikli ve hibrit araçlar programının derslerine girmekteler. Okulumuzda mevcut olan elektrik ve elektronik programlarıyla birlikte toplamda bizim 13-14 tane çok nitelikli akademik personelimiz var. Eğitimlerimizi bu personellerimizin desteği ile sürdürüyoruz" dedi.