Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme! Araç banttan inmeden hazır olacaklar
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... 2022 yılında banttan inmesi beklenen araçların eleman ihtiyacını karşılayacak teknik elemanlar okullarından 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda mezun olacak. TOGG yatırımları sonrasında da şarj istasyonları, servis ağları gibi yeni iş alanlarının da oluşması bekleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulacağının açıklanmasıyla harekete geçen Bursa Uludağ Üniversitesi, geçen dönem açtığı 'hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi' programının ilk mezunlarını bu sene verecek.
2022 yılında banttan inmesi beklenen TOGG'un eleman ihtiyacını Uludağ Üniversitesi karşılamış olacak.
İLK MEZUNLARINI VERİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin fabrikasının Bursa'da kurulacağını açıklamasının ardından ortaya çıkacak vasıflı insan gücü ihtiyacına cevap verebilmek için harekete geçen Bursa Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 'hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi' programını açtı.
Geçen yıl açılan bölüm, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiş olacak. TOGG fabrikasının 2022 sonunda üretime hazır olması planlanırken, mezunlar ise araç banttan inmeden hazır olacak.
ÖĞRENCİ ALIMI 2019'DA BAŞLADI
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Programı 2019-2020 yılında açıp ilk öğrencilerimizi aldık. Geçtiğimiz yıl 30 öğrenci ile eğitime başlamıştık, bu yıl kapasitemizi 40'a çıkardık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl çok yüksek puanlarla öğrenci aldık. Bazı öğrencilerimiz Anadolu'da makine mühendisliklerine girebilecek puanlarla buraya geldi. Bu çok memnuniyet verici, öğrenci kalitesi açısından oldukça iyi durumdayız. Programı TOGG'un yerli aracının yatırımını Bursa'da yapma kararı aldıktan sonra açmaya karar verdik. O dönemde rektörlüğümüzün de yoğun talebi ve desteğiyle hızlıca öğretim elemanları kadromuzu tamamlayıp, 2019-2020 yılında öğrenci alımı aşamasına geldik. Şu an programda 4 öğretim elemanımız var.
Alanlarında oldukça iyi farklı disiplinlerden, otomotiv, elektronik gibi alanlardan geliyor. Ancak bizim çok eski yıllarda kurulmuş bir otomotiv programımız da var. Bu programdaki öğretim elemanlarımız da bu elektrikli ve hibrit araçlar programının derslerine girmekteler. Okulumuzda mevcut olan elektrik ve elektronik programlarıyla birlikte toplamda bizim 13-14 tane çok nitelikli akademik personelimiz var. Eğitimlerimizi bu personellerimizin desteği ile sürdürüyoruz" dedi.