EYT için kaç yaş gerekli? Sadece SSK'lılar mı EYT kapsamında? İşte 10 soruda EYT rehberi
EYT için kaç yaş gerekli? Sadece SSK'lılar mı EYT kapsamında? Emeklilikte yaşa takılanların gözü yeni çalışmaya çevrildi. Hangi formüllerin ele alınacağı, kapsamı merak ediliyor. İşte EYT ile ilgili soruların yanıtları..
15.11.2021 07:00
- Son Güncelleme: 15.11.2021 07:00
1- EYT çalışması kimleri kapsıyor?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.
2- Ne zaman Meclis'e gelecek?
Bütün çalışmalar tamamlandıktan ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek. Ardından da yasalaşma ve yönetmeliklerle uygulanma süreci başlayacak.
Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021'e göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor.