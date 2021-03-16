Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan vatandaşlara müjde! 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi!

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde kredi araştırması yapan binlerce kişi bankaların kredi detaylarını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Yeni iş kuracaklar, evini dizecekler ya da farklı gereksinimleri için bankaların kredi oranlarını merak ediyor. Bankaların 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ise oldukça ilgi çekti ve gündemde yoğun bir ilgiyle sorgulanıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.