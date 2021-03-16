Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan vatandaşlara müjde! 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi!
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde kredi araştırması yapan binlerce kişi bankaların kredi detaylarını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Yeni iş kuracaklar, evini dizecekler ya da farklı gereksinimleri için bankaların kredi oranlarını merak ediyor. Bankaların 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ise oldukça ilgi çekti ve gündemde yoğun bir ilgiyle sorgulanıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde kredi araştırması yapan binlerce kişi bankaların kredi detaylarını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Yeni iş kuracaklar, evini dizecekler ya da farklı gereksinimleri için bankaların kredi oranlarını merak ediyor. Bankaların 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ise oldukça ilgi çekti ve gündemde yoğun bir ilgiyle sorgulanıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.
Nakit sıkıntısı çeken binlerce vatandaşlara nefes aldıracak fırsatlar bankalardan geliyor. Faiz oranları ve kampanyalar özellikle koronavirüs ile mücadele sürecinde sık sık güncelleniyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara müjdeli haber geldi ve pek çok ihtiyacı için nakit para bulmak isteyenlerin bankalara başvurmadan önce faiz oranlarını incelemek istiyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi fırsatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
AKBANK
Akbank 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi veren bankalarından biri olan Akbank, 36 ay vade sunuyor. Akbank'tan kredi çekmek isteyenler aylık %1.76'dan başlayan faiz oranları bulunuyor.
Esnaflar için 50 bin TL düşük faizli ve 36 ay vadeli kredi veren Akbank'ta faiz oranları %1.52'den başlıyor. Müşterileri kredi taksitlerini 6 ay olarak erteleyip ödeme yapabilirken aynı zamanda 3 ay ertelemeli de ödeme yapabiliyor.