268-456 lira artış için farklı formüller konuşuluyor! Ek ödeme tutarı yüzde 8 ya da 10 olduğu an...
Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli ek ödeme tutarının artıp artmayacağını merak ediyor. Ek ödeme tutarının yüzde 4'ten 10'a çıkması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor. Farklı formüller de konuşuluyor. Emekliye ödenen ek ödeme tutarının yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.
16.03.2021 18:52
- Son Güncelleme: 16.03.2021 18:52
Emekliler ek ödeme tutarlarının 2021 yılında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. 2021 yılının ilk haftası yılın ilk zammını alan emekliler şimdi de maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde artış görülecek. Farklı formüller gündeme gelmesi taleplerden birisi.