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268-456 lira artış için farklı formüller konuşuluyor! Ek ödeme tutarı yüzde 8 ya da 10 olduğu an...

Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli ek ödeme tutarının artıp artmayacağını merak ediyor. Ek ödeme tutarının yüzde 4'ten 10'a çıkması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor. Farklı formüller de konuşuluyor. Emekliye ödenen ek ödeme tutarının yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

16.03.2021 18:52 - Son Güncelleme: 16.03.2021 18:52
268-456 lira artış için farklı formüller konuşuluyor! Ek ödeme tutarı yüzde 8 ya da 10 olduğu an...

Emekliler ek ödeme tutarlarının 2021 yılında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. 2021 yılının ilk haftası yılın ilk zammını alan emekliler şimdi de maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde artış görülecek. Farklı formüller gündeme gelmesi taleplerden birisi.

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268-456 lira artış için farklı formüller konuşuluyor! Ek ödeme tutarı yüzde 8 ya da 10 olduğu an...

SON GELİŞMELER

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın artırılmasını istiyor.

268-456 lira artış için farklı formüller konuşuluyor! Ek ödeme tutarı yüzde 8 ya da 10 olduğu an...

Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.

268-456 lira artış için farklı formüller konuşuluyor! Ek ödeme tutarı yüzde 8 ya da 10 olduğu an...

Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.

268-456 lira artış için farklı formüller konuşuluyor! Ek ödeme tutarı yüzde 8 ya da 10 olduğu an...

EN ÇOK 690 TL

Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak.