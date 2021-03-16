12 yaşında bu işe atılmıştı şimdi dünya devleriyle yarışacak! Kaşık fiyatı 100 lira...
Şu an 19 yaşında olan Fahrettin Şükrüoğlu, 12 yaşında usta arı sütü üreticilerinden birisinin yanında işe başladı. Genç girişimci Fahrettin Şükrüoğlu beş yıl süren çıraklık eğitimini Mustafakemalpaşa'nın kırsal Behram Mahallesi'nde 5 dönümlük bir işletme kurarak taçlandırdı. Şimdi de dünya devlerine rakip olmak için kolları sıvadı. İlk üretiminde rekora imza atan genç üretici, bir tatlı kaşığı fiyatı 70 ile 100 TL olan, kilosu ise 7 bin ile 10 bin TL'den alıcı bulan arı sütünün pandemi sürecinde bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenlerin yöneldiği başlıca gıdalardan biri olduğunu ifade etti.
Arı sütü üretimi bilinen en zor işlerden birisi ancak kazancı da dudak uçuklatıyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde organik arıcılık yapan 19 yaşındaki Fahrettin Şükrüoğlu, hem okuyor, hem de 81 vilâyete arı sütü tedarik ediyor. Sahip olduğu 300 adet arı kovanıyla, hiçbir koruyucu madde içermeyen arı sütü üreten 19 yaşındaki genç, sindirim sağlığını destekleyerek belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan bu ürünü Türkiye'deki işletmelere ihraç eden Çin'e rakip olmayı hedefliyor. Genç girişimci Fahrettin Şükrüoğlu, Türkiye'de 80 bin arıcının bulunduğunu, 30 işletmenin ise arı sütü üretimi yaptığını ifade etti.
Yalnızca bahar aylarında üretilen arı sütünün insan sağlığı için faydalı olduğunu söyleyen Fahrettin Şükrüoğlu, "Biz gençler, kendimize bir çalışma alanı ararken sürekli aklımızda bir soru işareti bulunur. Ben bu sorunun cevabını arılarda buldum. Bu işe 12 yaşında, Türkiye'nin bu alandaki usta üreticilerinden Halil Bilen'in yanında başladım.
5 yıl ustamın yanında çalıştıktan sonra geçen mevsim ilk arı sütü üretimimi tamamladım. Bu yıl tam gücümüzle yeni mevsime hazırlanıyoruz. Bakanlığımızın bize verdiği destekleri değerlendirerek kendimizi üretim sahalarında yetiştirdik. Arı sütü üretimini, çıraklık eğitimim sonucunda kendi işletmemde yapma kararı aldım. Geçen yıl pandemi süreci ile birlikte okulların tatil olmasıyla işletmede daha yoğun çalışma imkânı buldum. Sezon sonunda yüksek miktarda süt elde etmiş olduk. 39 kiloluk bir üretimle bizim için müthiş bir üretim yılı geçirdik" şeklinde konuştu.