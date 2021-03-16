12 yaşında bu işe atılmıştı şimdi dünya devleriyle yarışacak! Kaşık fiyatı 100 lira...

Arı sütü üretimi bilinen en zor işlerden birisi ancak kazancı da dudak uçuklatıyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde organik arıcılık yapan 19 yaşındaki Fahrettin Şükrüoğlu, hem okuyor, hem de 81 vilâyete arı sütü tedarik ediyor. Sahip olduğu 300 adet arı kovanıyla, hiçbir koruyucu madde içermeyen arı sütü üreten 19 yaşındaki genç, sindirim sağlığını destekleyerek belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan bu ürünü Türkiye'deki işletmelere ihraç eden Çin'e rakip olmayı hedefliyor. Genç girişimci Fahrettin Şükrüoğlu, Türkiye'de 80 bin arıcının bulunduğunu, 30 işletmenin ise arı sütü üretimi yaptığını ifade etti.