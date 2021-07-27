Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! Deprem üzerine deprem var! 26 Temmuz 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz seviyesi değişti! Merkez Bankası siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz seviyesinın açıklanmasından sonra detaylar belli oldu. Bu anlamda 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların en çok arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en çok faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu halle alakalı bütün detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük üstünlüğü risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin amacıyla en uygun yatırım aracı olacaktır.