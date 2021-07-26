3 adımda kazançlar artacak! 2000 yılı öncesi için yüksek aylık alma fırsatı! %70'i bulan çarpanla...

Kazanç 3 adımda artacak! 2000 yılı öncesi için yüksek aylık alma fırsatı! %70'i bulan çarpanla... Şüphesiz her çalışanın istekleri arasında yüksek maaş almak bulunuyor. Alacağınız maaş tutarı hesaplanırken tüm çalıştığınız dönem baz alınıyor. 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. 2000-2008 arasında gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye giriyor. İşte bilinmesi gerekenler