3 adımda kazançlar artacak! 2000 yılı öncesi için yüksek aylık alma fırsatı! %70'i bulan çarpanla...
Emekli olmak için gün sayanların en büyük isteklerinden birisi de gelecekte yüksek maaş almak. Emekli olduğunuzda aylığınızı son 1-2 yılda aldığınız maaşlar değil, tüm çalışmalarınız belirlemektedir. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı dönem dikkate alınmaktadır. Her dönemde kazançlar değişik yöntemlerle günümüze güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Hesaplamaya ise ilk günden son güne kadar tüm kazançlar katılıyor. Belirleyici unsunlar arasında ise prime esas kazanç, çalışılan yıllar ve prim süresi bulunuyor.
26.07.2021 15:18
- Son Güncelleme: 26.07.2021 15:18
Kazanç 3 adımda artacak! 2000 yılı öncesi için yüksek aylık alma fırsatı! %70'i bulan çarpanla... Şüphesiz her çalışanın istekleri arasında yüksek maaş almak bulunuyor. Alacağınız maaş tutarı hesaplanırken tüm çalıştığınız dönem baz alınıyor. 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. 2000-2008 arasında gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye giriyor. İşte bilinmesi gerekenler