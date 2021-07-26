Gözler yeni teklifte! 4/D’li taşeron kamu işçisine 600 TL seyyanen, yüzde 21 maaş zammı!
Yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren haber! 700 bin kamu işçisine yapılacak zam oranları için pazarlık başlıyor. İlk olarak hükümetin zam teklifinin ardından sendikalar da taleplerini duyurmaya başladı. Yaklaşık bir ay sürecek müzakere sürecinde 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak. Memur-Sen tarafından duyurulan taleplere göre; 4/D'li taşeron işçilere 600 TL seyyanen zam ve ilk yıl için yüzde 21 maaş zammı göze çarptı. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı için tarih belli oldu. İşte kamu işçilerine maaş zammında detaylar!
Kamu işçileri için zam pazarlığı başlıyor. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmeleri için hükümetin teklifinin ardından Memur-Sen'den de karşı teklif geldi. Hükümetin teklifi brüt 3.577 ile 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, 3.750 ile 4.000 TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam olmuştu. Ancak yeni teklifle birlikte 600 TL seyyanen zam ve ilk yıl yüzde 21 maaş zammı istendi. Hükümet ve kamu işçileri arasındaki zam pazarlığı da başlıyor.
Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 600 TL seyyanen zam ile 2022 için yüzde 21, 2023 için de yüzde 17 zam talep ettiklerini söyledi:
"Maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalı. Toplamda katsayılar yüzde 38 yani 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artırılmalıdır.
Her iki yıl 3'er puan olmak üzere toplamda yüzde 6 refah payı mutlaka verilmelidir. Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. dönem toplu sözleşmeden bu tarihe geçen yüzde 24,28'lik enflasyon rakamı ve artış eğiliminde olan enflasyon dikkate alınarak memur ve memur emeklisinin bu anlamda yaşadığı kayıp göz önünde bulundurulmalı, memur maaşlarına 600 lira seyyanen zam yapılmalıdır. Ayrım yapılmadan 3600 ek göstergeden faydalandırılmalı. Masada somutlaştırılmalıdır."
YENİ TEKLİF BEKLENİYOR
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.