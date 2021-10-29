Uygun fiyatlı ev arayanlara müjde geldi! Sevinçten zil takıp oynatacak fiyatlar! 153.000 TL'ye merkeze yakın daire satılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yeni mesken/daire satışı yapılacak iller tek tek duyurdu. İstanbul, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya ve Samsun satışların yapıldığı iller arasında öne çıkıyor. Ev arayanlar için listeyi tek tek derledik. Ayrıca haberin devamında arsa satış ilanları da yer almaktadır.