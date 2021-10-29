Uygun fiyatlı ev arayanlara müjde geldi! Sevinçten zil takıp oynatacak fiyatlar! 153.000 TL'ye merkeze yakın daire satılıyor!
fiyata ev arayan vatandaşlar online ilan sitelerinden ve banka icra ihale sitelerinden daire bakıyor. İstanbul, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya ve Samsun'da satışa çıkan konutların fiyatları 153 bin TL'den başlıyor ve merkeze yakınlığına, metrekaresine, bina yaşına göre 490 bin TL'yi buluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurulan yeni bilgilere göre, Ekim ayı sonu satışa sunulan konutların listesi belli oldu. İşte satışı yapılan konutlar...
29.10.2021 22:30
- Son Güncelleme: 29.10.2021 22:30
Uygun fiyatlı ev arayanlara müjde geldi! Sevinçten zil takıp oynatacak fiyatlar! 153.000 TL'ye merkeze yakın daire satılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yeni mesken/daire satışı yapılacak iller tek tek duyurdu. İstanbul, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya ve Samsun satışların yapıldığı iller arasında öne çıkıyor. Ev arayanlar için listeyi tek tek derledik. Ayrıca haberin devamında arsa satış ilanları da yer almaktadır.