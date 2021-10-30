13.2 milyon kişi dört gözle bekliyor! Hem yüzler gülecek hem de cepler parayla dolacak! İşte emeklileri ilgilendiren 21 talep!

SSK Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı bekliyor. Aynı zamanda koşullarını daha da iyileştiricek önerileri iletiyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu nedenle emeklilerle ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Sunulan taleplerin içerisinde avans, indirimli tatil, ek ödeme gibi konularda gündemde olacak. Bu süreç içinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler hayata geçer geçmez emekli vatandaşların gelirlerinde artış yaşanacak.