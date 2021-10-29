İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...

İlave tediyeler ne zaman ödenecek sorusunun yanıtına taşeron ve kamu işçileri odaklandı. Ekim ayının son günlerinde tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Peki, tediyeler ne zaman ödenecek? İşte tediye ile ilgili yapılan son açıklamalar ve son dakika haberleri