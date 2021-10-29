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İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...

Kasım ayına artık günler kala birlikte tediye ödemelerinin yapılacağı tarih yüz binlerce kişinin en merak ettiği konulardan birisi oldu. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyurulmaktadır. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek tediyelerin yatırılacağı tarih Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

29.10.2021 23:24 - Son Güncelleme: 29.10.2021 23:24
İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...

İlave tediyeler ne zaman ödenecek sorusunun yanıtına taşeron ve kamu işçileri odaklandı. Ekim ayının son günlerinde tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Peki, tediyeler ne zaman ödenecek? İşte tediye ile ilgili yapılan son açıklamalar ve son dakika haberleri

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İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...

TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

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