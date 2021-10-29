İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih belli oldu! Yılın son tediye ödemesi...
Kasım ayına artık günler kala birlikte tediye ödemelerinin yapılacağı tarih yüz binlerce kişinin en merak ettiği konulardan birisi oldu. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyurulmaktadır. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek tediyelerin yatırılacağı tarih Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
29.10.2021 23:24
- Son Güncelleme: 29.10.2021 23:24
İlave tediyeler ne zaman ödenecek sorusunun yanıtına taşeron ve kamu işçileri odaklandı. Ekim ayının son günlerinde tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Peki, tediyeler ne zaman ödenecek? İşte tediye ile ilgili yapılan son açıklamalar ve son dakika haberleri