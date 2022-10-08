Uyarı geldi! Altın alanlar, satanlar ve yatırımcıları şaşkına döndü! Altında gözler o tarihe çevrildi dikkatli olun! İşte altın 22 ayar bilezik gram fiyatı

FED faiz arttırımında vitesi küçültmediği her an altında dalgalanma, bekleyiş ve hareketlilik hiçbir vakit bitmeyecek. Sektörün önde gelenleri, eksper ekonomistler ve yatırım danışmanları altın ile alakalı son dakika açıklamalarıyla vatandaşları uyardı. Yastık altında ve mevduat hesabınızda yer alan altınlarınıza dikkat edin.