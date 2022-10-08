Uyarı geldi! Altın alanlar, satanlar ve yatırımcıları şaşkına döndü! Altında gözler o tarihe çevrildi dikkatli olun! İşte altın 22 ayar bilezik gram fiyatı
Altında gözler o tarihe çevrildi dikkatli olun! İşte altın 22 ayar bilezik gram fiyatı... Ülke çapında haftalar sonra ilk kez yükseliş eğilimini sürdürerek ufak ve büyük yatırımcıyı şaşırtan ons altının yatırımcılar üstünde ki baskısı hafiflemişken bu kez de gram altından dev atılım geldi. Gram altın haftalar sonra son bir ay içinde en yüksek civarını test etti. Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği haberler arasında yer alan fiyatlar da alacak ve satacak olan kişileri yakından ilgilendiriyor. Fiyatların sık sık olarak düşmesinin sonrasında altında yaşanılacak toparlanma ile eş güdümlü sene sonu tahminleri de birer birer çıkmaya başladı.
08.10.2022 09:48 - Son Güncelleme: 08.10.2022 10:09
FED faiz arttırımında vitesi küçültmediği her an altında dalgalanma, bekleyiş ve hareketlilik hiçbir vakit bitmeyecek. Sektörün önde gelenleri, eksper ekonomistler ve yatırım danışmanları altın ile alakalı son dakika açıklamalarıyla vatandaşları uyardı. Yastık altında ve mevduat hesabınızda yer alan altınlarınıza dikkat edin.
Altın fiyatları faiz artırım beklentilerinin daha da artmasına paralel düşüşünü hızlandırdı. Ons Altın 1690 dolara kadar geri çekilme yaşadı. Ons altın güne 1712 dolardan başlamıştı. Gün içersinde en düşük 1690 dolar, en yüksek de 1714 dolar düzeyi görülmüştü. Şu sıralar ons altın yüzde 1'e yakın kayıpla 1698 dolar civarında prosedür görüyor.