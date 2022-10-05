Yüzde 45 üzerinden hesaplanıyor! 1995-2001 yılında işe girenler... SSK, Bağkur, 4C, asgari ücretli, EYT'li herkes için uygulanacak! 9 bin 900 TL maaş...

Yıl sonunda asgari ücretin 9 bin 900 TL olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur?

Merhaba, 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret yıl sonunda belli olacak. Henüz komisyon bile toplanmamışken bu rakamların telaffuz edilmesi pek gerçekçi değil.Ancak Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma Bakanımızın yaptığı açıklamalara bakacak olursak en az yüzde elli oranında bir zam oranı bekleniyor. Bu durumda en düşük rakam 8 bin 250 TL olacaktır