O tarihe kadar sabredin! 15 bin TL bankalardan! yılbaşı hediyesi! Promosyona piyango vuracak! PTT Aktifbank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan müjde...

Emekli promosyonu için tarih uzatıldı. PTT Aktifbank, ziraat ve Vakıfbank gibi kamu bankaları için ise inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Emekliler için yarışan özel bankaların ardından kamu bankalarının da 15 bin TL'ye varan promosyon ödeyecekleri belirtiliyor. Maaşlarına bloke konulan vatandaşlar ve kamu bankalarından maaş alanlar düşük promosyon ücretleri sebebiyle şikayet ediyor. Maaşa bloke konulamayacağı birçok uzman tarafından açıklandı. Kamu bankaları tarafından verilen düşük promosyonların da yılbaşında büyük oranda zamlanacağı tahmin ediliyor. Yılbaşına girmeden önce ise bankalar promosyonda ciddi bir artış yapacak. Bu nedenle emeklilerin biraz daha sabırlı davranması ve promosyon için en iyi miktarı alması tavsiye ediliyor. İşte 2022 Ekim ayı güncel emekli promosyonları ve konu hakkında tüm detaylar...