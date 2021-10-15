Üniversite ve bakanlıklara binlerce kişi alınacak! Şartlar belli oldu: Ticaret Bakanlığı, OGM, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD...
2021 yılında bakanlık ve okullara binlerce personel alımı yapılacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 24, ÖSYM 3, Galatasaray Üniversitesi 5, Gaziantep Üniversitesi 54, Ticaret Bakanlığı 16, Orman Genel Müdürlüğü 47, Sağlık Bakanlığı 5, Adalet Bakanlığı 26, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 bin, AFAD 1.749 personel alımı yapılacak. Tüm kurumlar başvuru şartlarını teker teker açıkladı. İş arayan yüzbinlerce kişi kamu kurumlarında çalışma fırsatı yakalayacak. Başvuru sürecini kaçırmayın... İşte bakanların ve üniversitelerin personel alım ilanları...
İş arayanlar dikkat! 2021 yılında üniversite ve bakanlıklara temizlik personeli, güvenlik görevlisi, Hemşire ve Laborant alımı, Java Yazılım Uzmanı, Yazılım Uzmanı, şoför, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Büro Personeli Alımı , Tekniker, Biyolog, Mühendis, Kameraman, Destek Personeli ve daha pek çok ünvanda personel alınacak. Ticaret Bakanlığı, OGM, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve üniversitelerin bünyesinde çalışmak isteyenler için başvuru detaylarına haberimizde yer verdik. İşte 2021 yılı tüm iş ilanları!
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. Ayrıca Özel Olarak ise;
1 - KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular 4 Ekim 2021 tarihinde başladı. Adayların en geç 18 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurularınızı https://www.nku.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.