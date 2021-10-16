Türkiye bu sektörde dünyada 3. sırada! 5 bin - 6 bin TL arası maaş veriliyor ama işçi bulunmuyor!

Dünyanın en önemli süper lüks yat merkezlerinden birinde eleman sıkıntısı bir türlü aşılamıyor. Maaşlar 5 - 6 bin liradan başlıyor ama istihdam sorunuyla baş başa kalıyorlar. Süper lüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın arkasından 3'üncü olan Türkiye'de, Antalya Serbest Bölge, açık ara birinci sırada yer alıyor. ASBAŞ Genel Müdürü, "Şu an yat sektöründe 2 bin 148 kişi istihdam ediliyor. Firmalar aldıkları siparişlerle ilgili personel sıkıntısını İstanbul, Bodrum gibi bölgelerden geçici personel getirerek çözmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi. İşte konu hakkında tüm detaylar!