İşte yabancı basının TÜİK ve Merkez Bankası’nı hedef almasının nedeni!

Türkiye ekonomi açıklanan ve beklenen makro ekonomik verileriyle Covid-19 sürecinde büyük darboğazlar yaşayan birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinden pozitif ayrıştı. Bunula beraber son dönemde yabancı basının Türkiye'yi hedef alan asılsız manipülatif haberleri piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.