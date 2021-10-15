İşte yabancı basının TÜİK ve Merkez Bankası’nı hedef almasının nedeni!
Koronavirüs döneminde güçlü ekonomik duruş ile dünyanın dikkatini çeken Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından tek tek artı puan aldı. Özellikle son günlerde Avrupa'da yaşanan ekonomik çöküşe karşın Türkiye'nin notunun yükseltilmesi, ekonomide doğru adımlar atıldığını gösteriyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yabancı basın Türkiye'yi hedef almaya başladı. Özellikle Merkez Bankası ve TÜİK'in itibarını hedef alan yabancı basın manipülasyon yapmaktan geri kalmadı. Peki yabancı basın Türkiye'yi neden hedef alıyor. Sorunun cevabı faiz indiriminde gizli. İşte detaylar
Türkiye ekonomi açıklanan ve beklenen makro ekonomik verileriyle Covid-19 sürecinde büyük darboğazlar yaşayan birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinden pozitif ayrıştı. Bunula beraber son dönemde yabancı basının Türkiye'yi hedef alan asılsız manipülatif haberleri piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.
TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Covid-19 sürecinin ekonomiler üzerindeki etkilerinin en yoğun yaşandığı 2020 yılında Türkiye ekonomisi yakaladığı yüzde 1.8 büyüme oranıyla, Çin ile beraber 'Covid-19 kaynaklı kriz yılı'nı pozitif kapatan iki ülkeden biri oldu.
TÜRKİYE 2021 YILINA DA HIZLI GİRDİ: OECD'YE DAMGA VURDU
2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan Türkiye 2021 yılına da hızlı girdi. 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 7'lik büyüme oranıyla Türkiye ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.
YILIN 2. ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE GAZA BASTI
Yılın ikinci çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi gaza bastı. Bu kez yüzde 21,7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer alarak göz kamaştırdı.
DEV KURULUŞLAR BİR BİR REVİZEYE GİTTİ
Türkiye'nin, aşılamadaki ilerlemenin yanı sıra ekonomisindeki hızlı toparlanma ve sanayi üretiminde güçlü bir seyir izlemesi büyümesini olumlu etkilerken, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.