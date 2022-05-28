Üniversite, belediye, bakanlık ve kamuya 5 bin kişi alınacak! 9000 TL MAAŞ! İŞKUR-TÜBİTAK! Şartsız şurtsuz, tecrübesiz! İstanbul başta olmak üzere...

Yeni duyuru geldi. Yüksek maaşla çalışmak isteyenler, iş arayanlara büyük fırsat! KPSS puansız iş ilanı yayımlandı. Üniversite, belediye, bakanlık ve kamuya binlerce personel ve memur alınacak. Bilindiği üzere İŞKUR sık sık iş ilanı yayımlıyor. Yenileri eklendi ve dolgun maaşla alım yapılmaya başlandı. TÜBİTAK iş ilanlarının da yayımlanmasıyla birlikte alım sayısı bir hayli artış gösterdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar sonrası başvuru detayları da belli oldu. İşte kaçırmak istemeyeceğiniz güncel TÜBİTAK-İŞKUR meslek meslek yeni iş ilanları...