Üniversite, belediye, bakanlık ve kamuya 5 bin kişi alınacak! 9000 TL MAAŞ! İŞKUR-TÜBİTAK! Şartsız şurtsuz, tecrübesiz! İstanbul başta olmak üzere...
Kamuda çalışmak isteyenlere müjde! Üniversite, belediye, bakanlık ve devlet dairelerine toplam 5 bin 3 personel, memur alınacak! En düşün 5.200 TL maaş veriliyor. Başvuru şartları ilandan ilana göre değişmekle birlikte bazı ilanlarda KPSS puanı istenmiyor. Hem İŞKUR, hem de TÜBİTAK yeni iş ilanlarını yayımladı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde alım yapılacak. Alımların dikkat çeken çoğunluğu özellikle öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarına yapılacağı görülüyor. İşte güncel iş ilanları, başvuru tarihleri ve şartları...
Yeni duyuru geldi. Yüksek maaşla çalışmak isteyenler, iş arayanlara büyük fırsat! KPSS puansız iş ilanı yayımlandı. Üniversite, belediye, bakanlık ve kamuya binlerce personel ve memur alınacak. Bilindiği üzere İŞKUR sık sık iş ilanı yayımlıyor. Yenileri eklendi ve dolgun maaşla alım yapılmaya başlandı. TÜBİTAK iş ilanlarının da yayımlanmasıyla birlikte alım sayısı bir hayli artış gösterdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar sonrası başvuru detayları da belli oldu. İşte kaçırmak istemeyeceğiniz güncel TÜBİTAK-İŞKUR meslek meslek yeni iş ilanları...
Öncelikle TÜBİTAK ile başlayalım Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 612 proje personeli aradığını ilan etti. Aday araştırmacı, araştırmacı, teknik ve destek personeli, Ar-Ge teknisyeni ve usta pozisyonlarına yapılacak alımların başvuru şartları da açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar şöyle:
TÜBİTAK BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 612 proje personel alımı için başvurular, 27 Mayıs-17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Başvuru işlemleri, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden üye olunarak gerçekleşecek. TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'ne üye olduktan sonra, ''İlanlar'' alanından başvurunuzu yapabilirsiniz.