SON DAKİKA: TOGG'da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi
Son dakika haberleri... CHP yalan siyasetine devam ederken Türkiye'nin üretim ekonomisinde başarılı haberler geliyor. TOGG'da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi. Gelişme TOGG'un Twitter hesabından duyuruldu.
28.05.2022 12:26 - Son Güncelleme: 28.05.2022 12:30
Bu önemli gelişme TOGG'un Twitter sayfasından şu ifadelerle duyuruldu "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık.
Test sürecinde kamuflajlı görüntüleriyle yakalanan TOGG, bekleyenlerini bir kez daha heyecanlandırdı.