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SON DAKİKA: TOGG'da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi

Son dakika haberleri... CHP yalan siyasetine devam ederken Türkiye'nin üretim ekonomisinde başarılı haberler geliyor. TOGG'da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi. Gelişme TOGG'un Twitter hesabından duyuruldu.

28.05.2022 12:26 - Son Güncelleme: 28.05.2022 12:30
SON DAKİKA: TOGG’da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi

Bu önemli gelişme TOGG'un Twitter sayfasından şu ifadelerle duyuruldu "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: TOGG’da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi

Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik."

Bu ifadelerle birlikte o anların bir videosu da paylaşıldı.

SON DAKİKA: TOGG’da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. 2023 Mart aylarında trafiğe çıkması beklenen TOGG, artık son test süreçlerine girmiş durumda.

SON DAKİKA: TOGG’da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi


Geçtiğimiz haftalarda TOGG CEO'su yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunurken, şimdi ise TOGG'un SUV modeli Almanya'da kamufle bir şekilde görüntülendi.

SON DAKİKA: TOGG’da ilk C-SUV gövdesi robot hatlarda başarıyla üretildi


Test sürecinde kamuflajlı görüntüleriyle yakalanan TOGG, bekleyenlerini bir kez daha heyecanlandırdı.

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