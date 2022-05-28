Ve ZAM müjdesi! SSK-BAĞKUR emeklileri, memur, asgari ücret maaşlarına YENİ ayar! 4 aylık enflasyona 2 aylık oran da eklendi! Temmuzda o kişiler...

SSK-BAĞKUR emeklileri, memurlar, asgari ücretliler, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı alanlar müjde! Temmuz ayı herkes için merakla bekleniyor. Vatandaşlar sık sık güncel haberleri takip ediyor. Kime ne kadar zam yapılacak merak konusu. 6 aylık enflasyona göre maaşlara gelecek zam oranı da netleşecek. Yukarıda sayılan kişilerin yanı sıra asgari ücreliler de ek zam beklentisi içerisinde. Peki son durum ne? Memur ve emekliye büyük zam geleceği biliniyor. Yeni tahminler ışığında hesaplı tablo da ortaya çıktı. İşte asgari ücret 2. zammında yeni gelişmeler ile emekli- memur ve para desteği alanlar için Temmuz zammı tahminleri...