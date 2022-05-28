Ve ZAM müjdesi! SSK-BAĞKUR emeklileri, memur, asgari ücret maaşlarına YENİ ayar! 4 aylık enflasyona 2 aylık oran da eklendi! Temmuzda o kişiler...
Emekli zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret zammı! Son dakika güncel tablo belli oldu. 2022 En düşük ve en yüksek maaş zammı hesaplandı. Peki emekliler, memurlar Temmuz zammıyla birlikte en düşük ne kadar maaş almaya başlayacak? Asgari ücrete zam var mı, gelecek mi? Çalışan çalışmayan milyonlarca kişinin gözü kulağı zamla ilgili yeni açıklamalarda. Artık sona gelindi. Memur ve emekli maaşlarına zamda geri sayım bitiyor. Zammı 6 aylık enflasyon verisi ile belirlenecek. 4 ayı gitti 2 aylık veri kaldı. Heyecanlı bekleyiş sürerken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre flaş enflasyon beklentisi geldi. İşte ortaya çıkan hesaplı tablo...
SSK-BAĞKUR emeklileri, memurlar, asgari ücretliler, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı alanlar müjde! Temmuz ayı herkes için merakla bekleniyor. Vatandaşlar sık sık güncel haberleri takip ediyor. Kime ne kadar zam yapılacak merak konusu. 6 aylık enflasyona göre maaşlara gelecek zam oranı da netleşecek. Yukarıda sayılan kişilerin yanı sıra asgari ücreliler de ek zam beklentisi içerisinde. Peki son durum ne? Memur ve emekliye büyük zam geleceği biliniyor. Yeni tahminler ışığında hesaplı tablo da ortaya çıktı. İşte asgari ücret 2. zammında yeni gelişmeler ile emekli- memur ve para desteği alanlar için Temmuz zammı tahminleri...
ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?
Öncelikle asgari ücret zammıyla ilgili konuya değinelim. Ortada henüz zam olacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlardan ara ara güncel açıklamalar geliyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuyla ilgili konuştu.
Aynı zamanda 2.bir zam gelip gelmeyeceğini merak ederken ortaya ikramiye iddiaları atıldı. TBMM'ye asgari ücretli çalışanlara da bayram ikramiyesi verilmesi teklif edildi. Teklifte, asgari ücretli çalışanlara Kurban Bayramı'nda asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi ileri sürüldü.
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
TBMM'de yer alan kanun teklifinde, "Teklif ile, çalışanlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri yer alıyor. Teklifin son durumu 'KOMİSYONDA' olarak gözüküyor.
Henüz teklif sonucuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
Tabii internetlerde dolaşan asgari ücretlilere ikramiye verilecek sözlerine inanmamak lazım. Bunun için resmi açıklamaları takip etmek yararlı olacaktır...