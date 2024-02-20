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Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye'nin sıralaması çok şaşırtacak! Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var?

Gelişen enerji ihtiyaçları ve sürdürülebilir enerji kaynakları arayışı, doğalgazın önemini giderek arttırıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklanan verilere göre, dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkeler belirlendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 17:45 Güncelleme 20 Şubat 2024, 17:45
Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye’nin sıralaması çok şaşırtacak! Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? 1

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılındaki kayıtlar ele alındığında dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkeler belirlendi. İşte doğalgaz rezervine sahip ülkeler sıralaması...

Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye’nin sıralaması çok şaşırtacak! Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? 2
Sıra Ülke 2022 Rezervi (milyar m^3) Pay (%)
1 Rusya 47.759 22,74
Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye’nin sıralaması çok şaşırtacak! Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var? 3
2 İran 33.988 16,18
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