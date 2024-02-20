Ülkelerin doğal gaz rezervleri! Türkiye'nin sıralaması çok şaşırtacak! Hangi ülkede ne kadar doğal gaz var?

Gelişen enerji ihtiyaçları ve sürdürülebilir enerji kaynakları arayışı, doğalgazın önemini giderek arttırıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklanan verilere göre, dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkeler belirlendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılındaki kayıtlar ele alındığında dünya genelinde en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkeler belirlendi. İşte doğalgaz rezervine sahip ülkeler sıralaması...
|Sıra
|Ülke
|2022 Rezervi (milyar m^3)
|Pay (%)
|1
|Rusya
|47.759
|22,74
|2
|İran
|33.988
|16,18