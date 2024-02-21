21,22,23,24,25,26,27,28'inde emekli maaşı yatanlara duyurulur! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini sevindiren haber Ocak ayında geldi. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olan yüzde 49,25 zam oranıyla emekli maaşlarına iyileştirme yapıldı ve en düşük aylık tutarı 10 bin TL olarak belirlendi. Bu güzel gelişme, emeklilerin Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak almalarını sağladı. Şubat ayı maaş ödemeleri için ise tarih belli oldu.