EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart'ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?

Kira geliri elde eden ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4.5 milyon konutun analizini sürdürürken, doğru beyan için kiracılar görüşmeye davet ediliyor. Uzmanlar, ev sahiplerine, "Cezalı duruma düşmemek için beyannamenizi verin" uyarısı yapıyor. Peki beyannameler nasıl ve ne zaman verilebilecek? Evini kiraya verip kirada oturanlar ne yapacak? Hangi giderler düşülebilecek? Eğitim, sağlık, sigorta masrafları nasıl indirilecek? İşte kira geliri beyanına ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtları...