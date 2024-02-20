EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart'ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?

Kira geliri elde eden ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4.5 milyon konutun analizini sürdürürken, doğru beyan için kiracılar görüşmeye davet ediliyor. Uzmanlar, ev sahiplerine, "Cezalı duruma düşmemek için beyannamenizi verin" uyarısı yapıyor. Peki beyannameler nasıl ve ne zaman verilebilecek? Evini kiraya verip kirada oturanlar ne yapacak? Hangi giderler düşülebilecek? Eğitim, sağlık, sigorta masrafları nasıl indirilecek? İşte kira geliri beyanına ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtları...
Kira gelirleri sıkı takibe alınırken, ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlayacak. Beyanname için 1 aylık süre bulunurken, isteyen hazır beyan sisteminden yararlanabilecek. Peki hangi giderler düşülebilecek? Eğitim, sağlık, sigorta masrafları nasıl indirilecek? İşte kira geliri beyanıyla ilgili tüm detaylar…
- KİMLER BEYANNAME VERECEK?
Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin lirayı (2024 yılı için 33 bin lira) aşması halinde beyanname verir. 2023 yılı içerisinde 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.
- KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ?
Ev sahiplerinin elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesinde 2 yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekir.