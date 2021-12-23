Ucuzluk pazarı oldu BİM hafta sonu aktüel kataloğu yayında! Envai çeşit ürün 1,50 TL - 39,90 TL arasında Gıda, tekstil, züccaciye...

BİM hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta vatandaşlar doların düşüşünü fırsat bilerek marketlere akın etmeye başladı. Pek çok vatandaş indirim olmamasından şikayetçi. Gelen bilgilere göre marketlerdeki fiyatlarda da düşüş bekleniyor. Öte yandan indirim denilinde akla aktüel kataloğu geliyor. Zincir marketleri her hafta yeni katalog yayınlayarak farklı çeşit ürünlerde indirimler yapıyor. Bu hafta sonunun yaklaşmasıyla yeni aktüel kataloğu araştırılıyor. Envai çeşit ürün 1,50 TL - 39,90 TL arasında satılıyor. İşte BİM aktüel kataloğu.