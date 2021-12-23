Ucuzluk pazarı oldu BİM hafta sonu aktüel kataloğu yayında! Envai çeşit ürün 1,50 TL - 39,90 TL arasında Gıda, tekstil, züccaciye...
Dolardaki düşüş sonrası vatandaşlar zincir marketlerdeki güncel fiyatları merak etmeye başladı. Bu kapsamda zincir marketler arasında BİM en çok araştırılanlar arasında yer aldı. BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Hafta sonunu da kapsayan indirimler raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. 24 Aralık Cuma günü pek çok üründe indirime gidilecek. Züccaciye, tekstil ürünleri ve gıdada indirimler vatandaşları bekliyor. Geleneksel tuzlu tereyağı bu hafta 34,90 TL, Efsane İthal Pilavlık Pirinç 29,90 TL... İşte BİM aktüel ürünler listesi...
23.12.2021 09:45
- Son Güncelleme: 23.12.2021 09:45
BİM hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta vatandaşlar doların düşüşünü fırsat bilerek marketlere akın etmeye başladı. Pek çok vatandaş indirim olmamasından şikayetçi. Gelen bilgilere göre marketlerdeki fiyatlarda da düşüş bekleniyor. Öte yandan indirim denilinde akla aktüel kataloğu geliyor. Zincir marketleri her hafta yeni katalog yayınlayarak farklı çeşit ürünlerde indirimler yapıyor. Bu hafta sonunun yaklaşmasıyla yeni aktüel kataloğu araştırılıyor. Envai çeşit ürün 1,50 TL - 39,90 TL arasında satılıyor. İşte BİM aktüel kataloğu.
BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?
BİM marketlerinde bu hafta gıdadan züccaciyeye, tekstil ürünlerden elektronik aletlere bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla satılıyor.