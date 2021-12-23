Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!

Çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Borçlanma sadece bu kadarla da sınırlı değil. Yurtdışında çalışanlar, çalıştıkları süreleri de borçlanabildiği gibi; sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreler, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor.