Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!
Prim borçlanması yapmak isteyenler için son günler. 2022 asgari ücretin yükselmesinin ardından ucuza prim borçlanması yapmak isteyenlere son fırsat. Tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesine hizmet borçlanması deniyor. Söz konusu borçlanma ile erken emeklilik fırsatı doğuyor. İşte detaylar...
23.12.2021 08:32
- Son Güncelleme: 23.12.2021 08:32
Çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Borçlanma sadece bu kadarla da sınırlı değil. Yurtdışında çalışanlar, çalıştıkları süreleri de borçlanabildiği gibi; sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreler, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor.