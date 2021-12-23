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Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!

Prim borçlanması yapmak isteyenler için son günler. 2022 asgari ücretin yükselmesinin ardından ucuza prim borçlanması yapmak isteyenlere son fırsat. Tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesine hizmet borçlanması deniyor. Söz konusu borçlanma ile erken emeklilik fırsatı doğuyor. İşte detaylar...

23.12.2021 08:32 - Son Güncelleme: 23.12.2021 08:32
Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!

Çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Borçlanma sadece bu kadarla da sınırlı değil. Yurtdışında çalışanlar, çalıştıkları süreleri de borçlanabildiği gibi; sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreler, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor.

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Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!

Hürriyet'ten Noyan Doğan tüm detayları açıkladı.

Borçlanmada dikkat edilecek birkaç husus var. Birincisi, borçlanmak için prim eksiğinizin bulunması gerekiyor. İkincisi, kimileri, emekli aylığını artırmak için borçlanıyor ancak bu tüm çalışanların emekli aylığı artacak anlamına gelmiyor.

Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!

ASKERLİK, DOĞUM BORÇLANMASI
Peki, sene sonuna kadar ucuz borçlanmadan yararlanın demekle neyi kastediyorum? En yaygın borçlanma, doğum ve askerlik borçlanması olduğu için bu iki borçlanma üzerinden anlatacağım.

Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!

Hem doğum hem de askerlik borçlanması, asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor.

Prim borcu olana erken emeklilik fırsatı! Ucuz borçlanma için son günler!

Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar; asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı. Çalışanlar bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilir.

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