Paralar hesaplara geçiyor! 18.5 milyon memur ve işçinin maaşına ilave 675 TL! Bekar çalışanla evli, eşi çalışmayan, çocuklu...
18.5 milyon memur ve işçinin maaşına ilave 675 TL! Paralar hesaplara geçiyor! Bekar çalışanla evli, eşi çalışmayan, çocuklu... Milyonlarca kişinin maaşları yükseliyor. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalacak. İşçi-memur ayrımı yapılmaksızın bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak. Yani kazançlarda hiç kimse için asgari geçim indirimi uygulanmayacak. İştr yeni ücretlerle ilgili bilinmesi gerekenler...
Milyonlarca işçi ve memur için maaş hesaplamaları ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalacak. İşçi memur fark etmeksizin tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan maaşına vergi istisnası uygulanacak. Kazançlarda kimse için asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Bu gelişmelerin arkasından en merak edilen konulardan biri de 'Yeni asgari ücret ne zaman hesaplarda olacak?' sorusu olmuştu. Bunun cevabı da netleşmiş oldu. İşte yeni dönemde asgari ücret ve AGİ hakkında bilinmesi gerekenler!
Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi'nden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücretin aylık brüt tutarının büyük bir kısmı Gelir Vergisi'nden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.
CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ VERİLİYOR
Kabul edilen yasa teklifi ile 2021 yılında tahminlerin üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirlerinin, genel bütçeli idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınıyor. Bu çerçevede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi sağlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu'nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, fazla bütçeyi kullanma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi.
Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak. Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak.
Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 37,98 Lira avantaj olarak yansıyacak. İşçiye ödenen net ücretin öncelikle brüt tutarı bulunacak. Brüt tutar üzerinden hesaplanan vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek. Böylece net ücret ile çalışanlar da brüt ücretle çalışanlarla aynı avantajdan faydalanacak.