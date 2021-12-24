Paralar hesaplara geçiyor! 18.5 milyon memur ve işçinin maaşına ilave 675 TL! Bekar çalışanla evli, eşi çalışmayan, çocuklu...

Milyonlarca işçi ve memur için maaş hesaplamaları ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalacak. İşçi memur fark etmeksizin tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan maaşına vergi istisnası uygulanacak. Kazançlarda kimse için asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Bu gelişmelerin arkasından en merak edilen konulardan biri de 'Yeni asgari ücret ne zaman hesaplarda olacak?' sorusu olmuştu. Bunun cevabı da netleşmiş oldu. İşte yeni dönemde asgari ücret ve AGİ hakkında bilinmesi gerekenler!