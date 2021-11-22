Ucuza ev almak için istikamet TOKİ! Hemen başvuran 120 bin TL'ye ev alıyor! Az peşinat verip düşük taksitle geri ödeyin! 2+1, 3+1...

Ev almak için doğru zamanı bekleyenler sıra sizde! TOKİ yine pek çok ilde iş yeri ve ev satıyor. Pek çok kiş konut satın almak için TOKİ'nin yeni duyurularını yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 13 ilde toplam 1.310 konut 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve düşük taksit, uzun vadelerle kuralı satışa çıkarılıyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler gelin hep birlikte detaylara bakalım.