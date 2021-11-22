Ucuza ev almak için istikamet TOKİ! Hemen başvuran 120 bin TL'ye ev alıyor! Az peşinat verip düşük taksitle geri ödeyin! 2+1, 3+1...
TOKİ, 81 ilde vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza ev bulmanın yollarını arayan binlerce kişi TOKİ'nin açıklamasıyla havalara uçacak. Ankara, Balıkesir, Batman, Adana, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Antalya, Aydın, Bitlis, Giresun ve daha bir çok ilde ev ve işyerlerini satışa çıkardı. 117 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutları kapmak için harekete geçen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte konut satışlarının detayları...
22.11.2021 16:18
- Son Güncelleme: 22.11.2021 16:20
Ev almak için doğru zamanı bekleyenler sıra sizde! TOKİ yine pek çok ilde iş yeri ve ev satıyor. Pek çok kiş konut satın almak için TOKİ'nin yeni duyurularını yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 13 ilde toplam 1.310 konut 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve düşük taksit, uzun vadelerle kuralı satışa çıkarılıyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler gelin hep birlikte detaylara bakalım.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ev sahibi olmak isteyenlerin yüzü gülecek. Satışa çıkarılan 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin TL'de başlıyor. Taksitler ise en az 393 TL...