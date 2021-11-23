30 Kasım'a kadar geçerli! Akaryakıt kullanımında akıllara zarar kampanya! Benzin, Motorin, LPG satın alan araç sürücüleri...

Petrol Ofisi ve BP'den benzin alanlara müjde! Otomobil sahipleri için kampanya başlatıldı. Araç sahipleri için güzel haber geldi. Akaryakıt kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar Petrol Ofisi ve BP'nin kampanya duyurusuna çok sevinecek. BP'den Benzin, Motorin, LPG Alanlara 40 TL, Petrol Ofisi 30 TL puan hediye! 30 Kasım'a kadar yani önümüzdeki 8 gün boyunca geçerli olacak indirimden yararlanmak isteyenler için kampanyanın detayları haberimizde!