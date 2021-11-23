22 Kasım'da başladı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yepyeni kampanyasını duyurdu! Sürpriz indirimler: Şeker, yağ, salça, pirinç, et...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yepyeni kampanyasını duyurdu. İndirimler 22 Kasım'da başladı. Şeker, yağ, salça, pirinç, et akla gelebilecek pek çok üründe gülümseten indirimler yapıldı. Vatandaşlar marketlerden alışveriş yapmadan önce yayınlanan katalogdan incemeler yapıyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yeni kataloğu merakla araştırılıyor. Haberimizden bu haftaki tüm indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. İşte stoklarla sınırlı sayıda satılan indirimli ürünlerin tamamını içeren katalog...
23.11.2021 11:33
- Son Güncelleme: 23.11.2021 11:34
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden alışveriş yapan binlerce kişi kampanyalarını da yakından takip ediyor. Bu haftanın merakla beklenen kampanyaları duyuruldu. Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu yayınlandı. Et ve süt ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde, meyvelerde ve daha pek çok ihtiyaç ürünlerinde sürpriz indirimler yapıldı. 22 Kasım'da başlayan efsane indirimler 2 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. İşte indirimli ürünlerin tam listesi!