22 Kasım'da başladı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yepyeni kampanyasını duyurdu! Sürpriz indirimler: Şeker, yağ, salça, pirinç, et...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden alışveriş yapan binlerce kişi kampanyalarını da yakından takip ediyor. Bu haftanın merakla beklenen kampanyaları duyuruldu. Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu yayınlandı. Et ve süt ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde, meyvelerde ve daha pek çok ihtiyaç ürünlerinde sürpriz indirimler yapıldı. 22 Kasım'da başlayan efsane indirimler 2 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. İşte indirimli ürünlerin tam listesi!