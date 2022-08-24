Ucuz evi kim nasıl alacak? Aidat öder gibi ev sahibi olun! İşte TOKİ 150 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi amacıyla geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı projede 'gelir sınırı' belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verilen bilgiye göre İstanbul'da hane geliri 16 bin TL, başka illerde 14 bin TL altında olanlar müracaat yapabilecek. Böylece gerçek gereksinim sahipleri sosyal konut imkanından faydalanacak. Uygun ödeme planı yardımıyla 81 ilde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olurken, 240 aya varan vade imkânı da sağlanacak. Aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını bildiren Bakan Kurum "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.