4A, 4B, 4C borçlanma formülüne yeni detay! EYT'de prim eksiği olanlara müjde! Erken emeklilik için o kadar çalışmanız yeterli! 2002, 2008 sonrası...
Belli bir yaşa geldikten sonra farklı nedenlerle sigortalı olarak çalışmayı bırakanlar, emeklilik hesabı yaptıklarında yaş ve yıl dışında eksik prim engeliyle karşılaşıyor. Böyle durumlarda da prim eksiğini tamamlamak için 'borçlanma', 'borçları yapılandırma' ve 'hizmet tespit davası' gibi çıkış yolları var. En çok kullanılan yöntem ise borçlanma.
Çalışma hayatına başlayanların en merak ettikleri arasında emeklilik hayatı yer alıyor. Ne zaman emekli olacağını araştıranlar prim günü ile ilgili problemlerle karşılaşıyor. Emekli olma için yaş şartına uygun olanların prim gününün tam olmaması sık sık başa gelen durumlar arasında yer alıyor. Bu durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplu ödeme gerçekleştiriliyor. Bu sayede prim günü tamamlanmayanlar ve emekli olamayanlar SGK'dan ödeme alabiliyorlar. Emeklilik için daha az prim eksiği bulunanlara ise 'borçlanma', 'borçları yapılandırma' ve 'hizmet tespit davası ile emeklilik imkanı veriliyor. Peki, borçlanma ile erken emeklilik nasıl olur? Hizmet tespit davası ile erken emeklilik mümkün mü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
TOPLU ÖDEME YAPMAK MÜMKÜN
Borçlanma için toplu para yatırılması gerekiyor. Yatırılacak miktarın en düşük tutarı o anki asgari ücrete göre belirleniyor. Hem kadın hem erkek sigortalıların doğum, askerlik, staj ve yurtdışı borçlanması yoluyla eksik günlerini tamamlama imkanları bulunuyor. Bazı dönemlerde Bağkur'lu esnafa dönük ise dondurulan günlerin ihyası (canlanması) için yapılandırma fırsatı tanınıyor.
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ESKİ İŞYERİNDE SİGORTA YATMADIYSA
Prim eksiğinin sebeplerinden biri kayıtdışılık. Yani sigortasız çalıştırılan işçi için prim ödenmiyor. Sigortasız olduğundan ya da sigortası geç yapıldığı için veya eksik yatırıldığından dolayı kişinin primi yetersiz kalabiliyor. Bu durumdaki işçiler, sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açacakları hizmet tespit davası ile tespit ettirebilir. Bu yolla kayıp günlerin geri kazanılabilmesi için şahit ve belge olması önemli.
6 YIL KAZANMAK MÜMKÜN
Sigortadan sonra yapılan 3 doğum, kadına 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. İlk sigorta yaptırılmadan önce gerçekleştirilen askerlik görevinin borçlanmasıyla da 540 güne kadar prim kazanmak mümkün. Doğum ve askerlik borçlanması kişinin işe giriş tarihini geri çekebildiği için daha az primle daha erken emeklilik imkanı doğuyor.