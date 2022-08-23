4A, 4B, 4C borçlanma formülüne yeni detay! EYT’de prim eksiği olanlara müjde! Erken emeklilik için o kadar çalışmanız yeterli! 2002, 2008 sonrası...

Çalışma hayatına başlayanların en merak ettikleri arasında emeklilik hayatı yer alıyor. Ne zaman emekli olacağını araştıranlar prim günü ile ilgili problemlerle karşılaşıyor. Emekli olma için yaş şartına uygun olanların prim gününün tam olmaması sık sık başa gelen durumlar arasında yer alıyor. Bu durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplu ödeme gerçekleştiriliyor. Bu sayede prim günü tamamlanmayanlar ve emekli olamayanlar SGK'dan ödeme alabiliyorlar. Emeklilik için daha az prim eksiği bulunanlara ise 'borçlanma', 'borçları yapılandırma' ve 'hizmet tespit davası ile emeklilik imkanı veriliyor. Peki, borçlanma ile erken emeklilik nasıl olur? Hizmet tespit davası ile erken emeklilik mümkün mü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...