Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Eskişehir'de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti

Eskişehir'de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti

Eskişehir'de tam 20 bin onsluk altın madeni keşfedildi. Dev keşfin ardından milyonlarca dolar değerindeki altını çıkarmak için çalışma başlatıldı. A Haber canlı yayında altın madeninin keşfedildiği bölgeye gitti. Peki 20 bin ons altının piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar...

22.08.2022 12:28 - Son Güncelleme: 22.08.2022 12:28
Eskişehir’de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti

Türkiye'nin altın arayışı devam ediyor. Koza Altın'ın Eskişehir'in Kaymaz ilçesindeki madeninde keşif gerçekleştirildi. Tespit edilen altın miktarı 20 bin ons olarak açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eskişehir’de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti

A HABER O KAYNAĞIN KALBİNDE
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun altın işletmesinden detayları aktardı. Kurşun, "Gösterdiğimiz nokta daha önceden çalışmaların yapıldığı nokta. Altın rezervinin bulunduğu alan biraz daha üst noktalarda orada da çalışmalar başlayacak." dedi.

Eskişehir’de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti

PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Kurşun, "2022 yılı içerisinde de burada üretimi yapılacak. Yaklaşık 630 milyon liralık bir katkısı olacak Türkiye ekonomisine." ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti

20.000 ONS'LUK POTANSİYEL ALTIN KAYNAĞI
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.

A Haber altın rezervinin kalbinde | Video

Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 Ons Altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır" denildi.

Eskişehir’de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti

RAKAMLARLA 20 BİN ONS ALTIN NEYİ İFADE EDİYOR?
1 ons altın günümüzde 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor.

SON DAKİKA