Eskişehir'de dev altın rezervi! Piyasa değeri ne kadar? A Haber madenin kalbine gitti
Eskişehir'de tam 20 bin onsluk altın madeni keşfedildi. Dev keşfin ardından milyonlarca dolar değerindeki altını çıkarmak için çalışma başlatıldı. A Haber canlı yayında altın madeninin keşfedildiği bölgeye gitti. Peki 20 bin ons altının piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye'nin altın arayışı devam ediyor. Koza Altın'ın Eskişehir'in Kaymaz ilçesindeki madeninde keşif gerçekleştirildi. Tespit edilen altın miktarı 20 bin ons olarak açıklandı.
A HABER O KAYNAĞIN KALBİNDE
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun altın işletmesinden detayları aktardı. Kurşun, "Gösterdiğimiz nokta daha önceden çalışmaların yapıldığı nokta. Altın rezervinin bulunduğu alan biraz daha üst noktalarda orada da çalışmalar başlayacak." dedi.
20.000 ONS'LUK POTANSİYEL ALTIN KAYNAĞI
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.
A Haber altın rezervinin kalbinde | Video
Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 Ons Altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır" denildi.