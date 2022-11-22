Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu yayımladı! BİM, Hakmar, Migros yeni haftanın yeni indirimleri belli oldu! Ürünler 5 TL'ye kadar düştü
BİM, Hakmar, Migros haftanın yeni indirimli ürünlerini açıkladı. Üç zincir market aktüel bu hafta için harekete geçti. Gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekerken kataloglardan tüm güncel fiyatlar ortaya çıktı. Vatandaşlar da market alışverişine çıkmadan kataloğa bakarak hangi ürünlerde indirim var öğrenebilir. Peki, bu hafta BİM, Migros, Hakmar'da indirimli ürünler hangileri? İşte BİM, Hakmar, Migros aktüel ürünler kataloğu...
22.11.2022 21:45 - Son Güncelleme: 22.11.2022 21:45
BİM, Hakmar, Migros zincir marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğu yayımda! Üç zincir market yepyeni indirimli ürünlerini duyurdu. Vatandaşların yakından takip ettiği aktüel ürünler kataloğunda teknolojik aletler, gıda, çeyiz alışverişi ve daha bir çok envai çeşit ürünler indirimli fiyatıyla yer alıyor. Kataloğu incelemeden markete alışverişe gitmek istemeyenler için tam listeye haberimizde yer verdik. İşte 5 TL'ye bile ürün bulabileceğiniz katalogların tamamı...