Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu yayımladı! BİM, Hakmar, Migros yeni haftanın yeni indirimleri belli oldu! Ürünler 5 TL’ye kadar düştü

BİM, Hakmar, Migros zincir marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğu yayımda! Üç zincir market yepyeni indirimli ürünlerini duyurdu. Vatandaşların yakından takip ettiği aktüel ürünler kataloğunda teknolojik aletler, gıda, çeyiz alışverişi ve daha bir çok envai çeşit ürünler indirimli fiyatıyla yer alıyor. Kataloğu incelemeden markete alışverişe gitmek istemeyenler için tam listeye haberimizde yer verdik. İşte 5 TL'ye bile ürün bulabileceğiniz katalogların tamamı...