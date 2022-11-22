Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Çocuk Destek Bileşeni ödemeleri için başvurular halen alınmaya devam ediyor. İlk ödemerin yapılmasının ardından nasıl başvuru yapıldığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...
E devlet üzerinden başvuru yapanlara devlet para ödüyor. 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık verilecek. Aile Destek Programı kapsamının genişletilmesi ile birlikte Çocuk Destek Bileşeni programıyla maddi destek sağlanıyor. 350-650 TL arasında sağlanan Çocuk Destek Bileşeni yardımı ödemeleri geçtiğimiz ay hesaplara yatmaya başladı. Peki, Çocuk Destek Bileşeni yardımı nedir, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Bilindiği üzere her ay Aile Destek Programı ile geliri düşük olan ailelere destek ödemesi yapılıyor. Evin gelirine bakılarak kabul edilen başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
1-2 ÇOCUĞU OLANLARA 350 TL PARA VERİLECEK
Aile Destek Programı kapsamında yeni bir program başlatıldı. Çocuk destek bileşeni adı altında başlatılan programda , Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeye ek olarak çocuğu olan ailelere ek ödeme yapılıyor. Ek ödemede çocuk sayıısna göre yapılan destek ödemesi şu şekilde: