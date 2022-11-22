Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

1-2 ÇOCUĞU OLANLARA 350 TL PARA VERİLECEK

Aile Destek Programı kapsamında yeni bir program başlatıldı. Çocuk destek bileşeni adı altında başlatılan programda , Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeye ek olarak çocuğu olan ailelere ek ödeme yapılıyor. Ek ödemede çocuk sayıısna göre yapılan destek ödemesi şu şekilde: