Her şey 40 TL kampanyasından sonra 253 TL’den düştü! Gratis, Watsons Kasım 2022 indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ! 11 TL! Far, ruj, fondöten...

Gratis, Watsons Kasım 2022 indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ belli oldu. 11 TL'ye bile ürün bulunuyor. Bu hafta kozmetik reyonunda tek bir ürün bile kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde her şey 40 TL kampanyası yapılmıştı. Bu kez de yüzde 50 ve yüzde 60'lık indirimlerin uygulandığı kampanya başladı. İşte güncel Gratis, Watsons indirimli ürünleri...