Her şey 40 TL kampanyasından sonra 253 TL'den düştü! Gratis, Watsons Kasım 2022 indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ! 11 TL! Far, ruj, fondöten...
Gratis ve Watsons'ta yeni kampanya başladı. 27 Kasım 2022 tarihine kadar indirimler devam edecek. Makyaj malzemelerinden bakım ürünlerine onlarca üründe indirimler yapıldı. %50 ve %60 indirimlerin uygulandığı duyuruldu. Gratist'te 253,00 TL'lik Sinoz Glow Tonic %5 Glycolic Acid Işıltı Verici Canlandırıcı Tonik 200 ml 99 ,00 TL'ye satılıyor. İşte Garatis, Whatsons Kasım 2022 indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ!
22.11.2022 17:13 - Son Güncelleme: 22.11.2022 17:13
Gratis, Watsons Kasım 2022 indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ belli oldu. 11 TL'ye bile ürün bulunuyor. Bu hafta kozmetik reyonunda tek bir ürün bile kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde her şey 40 TL kampanyası yapılmıştı. Bu kez de yüzde 50 ve yüzde 60'lık indirimlerin uygulandığı kampanya başladı. İşte güncel Gratis, Watsons indirimli ürünleri...