TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! İŞKUR'dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!
İŞKUR'dan yeni müjdeler peş peşe sıralandı. Yeni personel alımları yapılacağını duyuran kurum başvurularda KPSS şartının aranmayacağını açıkladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere onlarca ilde temizlik personeli, aşçı, bekçi, güvenlik görevlisi, hasta karşılama işlerine bakabilecek tecrübeli tecrübesiz personel alımı yapılacak. Başvuru için herhangi bir yere gitmeye gerek yok, tek tıkla online başvuru mümkün. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlardan herhangi birine başvurmak için ilanın üzerine tıklamak gerekiyor. Ardından da istenen adımları uygulanmak zorunlu. İşte yeni TYP'li TYP'siz İŞKUR ilanları.
13.06.2023 11:50 - Son Güncelleme: 13.06.2023 11:52
TYP ile çalışmak isteyenlere müjde az evvel geldi. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) duyuru yaptı. 13 Haziran 2023 itibariyle yeni iş ilanları yayımlandı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunlarının hepsine göre iş ilanları mevcut. Hem deneyimsiz hem deneyimli personeller alınıyor. Başvuruların başladığı açıklanırken ilanlar merak edildi. İşte başta TYP olmak üzere İŞKUR güncel haziran ayı iş ilanları.
Ankara'ya yapılan TYP persone alımında başvuruya ilişkin bilgilere şöyle;
Genel TYP Bilgileri
TYP No:
312176
İl / İlçe:
KAHRAMAN KAZAN / ANKARA
Toplam Gün Sayısı:
178
Başlangıç Tarihi:
03.07.2023
Bitiş Tarihi:
29.12.2023
Günlük Çalışma Saati:
9
Başvuru Tarihleri:
12.06.2023 - 16.06.2023
Katılımcı Sayısı:
100