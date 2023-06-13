TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! İŞKUR'dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

TYP ile çalışmak isteyenlere müjde az evvel geldi. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) duyuru yaptı. 13 Haziran 2023 itibariyle yeni iş ilanları yayımlandı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunlarının hepsine göre iş ilanları mevcut. Hem deneyimsiz hem deneyimli personeller alınıyor. Başvuruların başladığı açıklanırken ilanlar merak edildi. İşte başta TYP olmak üzere İŞKUR güncel haziran ayı iş ilanları.