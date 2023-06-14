Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilere karne hediyesi verilecek. Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrencilere karne hediyesi hakkında araştırmalar arttı. Milyonlarca öğrenci karnesine kavuşma hayali kurarken bir yandan da daha önce müjdesi verilen Başarı Teşvik Programı'nda son durumu sorguluyor. Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ödemeler yapılmıştı. Gözler şimdi 2. dönemde. Başvurana şartları taşıması halinde 5.104 TL ödenecek! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar, üniversite öğrencileri...