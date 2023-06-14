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Haberler Ekonomi Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25'le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25'le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere çifte müjde hazırlığı için harekete geçildi. Tüm emeklilere bayram öncesinde hem erken maaş hem ikramiye müjdesi verilmesi için düğmeye basıldı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi planlanıyor. Bu doğrultuda en merak edilen soru ise "İkramiyede artış olacak mı?" oldu. Uzman isimler artış formüllerini tek tek hesapladı.

14.06.2023 11:16 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:16
Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25’le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilere yönelik çifte müjde hazırlıkları başladı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi planlanırken SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine de erken maaş ödemesi yapılması gündeme geldi. Bu kapsamda "SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne zaman maaş ve ikramiye alacak?" sorusu da akıllarda yer alıyor.

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Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25’le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

ERKEN MAAŞ VE İKRAMİYE İMKANI

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor.

Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25’le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.

Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25’le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek.

Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25’le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

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