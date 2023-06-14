Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! SSK BAĞKUR emeklisine ikramiye müjdesi! %25’le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilere yönelik çifte müjde hazırlıkları başladı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi planlanırken SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine de erken maaş ödemesi yapılması gündeme geldi. Bu kapsamda "SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne zaman maaş ve ikramiye alacak?" sorusu da akıllarda yer alıyor.